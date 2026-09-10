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قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أمن وقضاء
2026-09-10 | 15:27
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قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنه "بغية الحدّ من حوادث السير المأساوية على الطرقات، وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، باشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءاتها لضبط المخالفات المرورية في مختلف المناطق اللبنانية".
وقالت: "بلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها، من تاريخ 7-09-2026 ولغاية 10-09-2026، 7352 مخالفة من أنواع متعدّدة، منها: السرعة الزائدة، القيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان، التكلّم على الهاتف أثناء القيادة، وغيرها، كما تمّ حجز 226 سيارة مخالفة و451 دراجة آلية غير قانونية".
وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها مستمرّة في تطبيق القانون حفاظًا على حياة المواطنين وتعزيزًا للسلامة المرورية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مخالفة مرورية
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