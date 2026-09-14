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قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان

أمن وقضاء
2026-09-14 | 05:34
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قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان
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قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدرات وملاحقة المتورطين بها، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان وبخاصة منطقة المتن".

 

وأعلنت أنه بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، وبعد عملية رصد ومراقبة، "تم توقيفهم بالجرم المشهود على متن دراجات آلية تم ضبطها، أثناء قيامهم بترويج المخدرات على الشكل التالي:

 

الأول في محلة نهر الموت

 

-الثاني والثالث في محلة الفنار

 

-الرابع في محلة الجديدة

 

وبتفتيشهم والدراجات ضبط بحوزة الأول:

 

5 علب مدون عليها 100% BABLE بداخلها مادة بيضاء اللون يرجح أنها كوكايين

 

15 علبة مدون عليها NET 100% بداخلها مادة يرجح أنها كوكايين

 

11 علبة بداخلها مادة يرجح أنها باز ومسدس حربي مع ممشط ومبلغ مالي".

 

وأوضحت أنه بتفتيش منزلي الثاني والثالث تم ضبط:

 

"24 كيسا بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى 416,44 غ

 

كيس بداخله مادة الماريجوانا زنته حوالى25 غ.

 

40 علبة بداخلها مادة بيضاء بداخلها مادة الكوكايين.

 

27 كيسا بداخلها ورقة بيضاء تحتوي على مادة الباز.

 

علبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء تستعمل في تصنيع المخدرات زنتها حوالى 51,51 غ.

 

1187 حبة مخدرة نوع كبتاغون وميزان حساس، ودفتر حسابات.

 

كمية كبيرة من أكياس النايلون والعلب البلاستيكية الفارغة التي تستخدم في توضيب المخدرات.

 

كما تم العثور بحوزة الرابع على:

 

5 علب بداخلها مادة الكوكايين.

 

ظرفين بداخلهما مادة حشيشة الكيف.

 

دفتر ورق لف عدد 2".

 

وأكدت بالتحقيق معهم "اعترفوا بما نسب إليهم، حيث أوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

 

 

 

 

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

مروّجي

مخدّرات

لبنان

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