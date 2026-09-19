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تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أمن وقضاء
2026-09-19 | 04:08
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تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة تدابير سير في الحمراء وبدارو وضبية.
أوّلًا: في محلّة الحمراء
اعتبارًا من الساعة 14.00 من تاريخي 19 و20-9-2026 سيقام مهرجان بعنوان "العودة إلى المدرسة" بهدف تنشيط حركة التجارة والسياحة، في شارع الحمراء.
وسيتمّ قطع السير في شارع الحمراء الرئيسي طيلة فترة المهرجان، من أمام روسا كافيه حتّى فندق الكروان بلازا، وقطع كل الطرقات المتفرّعة من المكان. كذلك، سيتمّ تحويل السير من تقاطع روسا كافيه يمينًا باتّجاه شارع القاهرة، ويسارًا باتّجاه شارع المقدسي، ثمّ يسارًا باتّجاه شاع نعمة يافي.
ثانيًا: في محلّة بدارو
اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 20-9-2026 سيتمّ تصوير إعلان تلفزيوني توعوي لصالح المديرية العامّة للدفاع المدني، وذلك في شارع العلم – بدارو (بمحاذاة أوجيرو).
ثالثًا: في محلّة مارينا – ضبية
اعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 20-9-2026 ستنظّم جمعية شباب أنترانيك سباقًا رياضيًّا خيريًّا FUN RUN في منطقة مارينا – ضبية بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على الطريق البحري، وسيتمّ إقفال المسلك المذكور طيلة فترة النشاط، ولحين الانتهاء.
لذلك،
طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
الحمراء
بدارو
ضبية
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