الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18/ 9 / 2026، حدث إشكال مسلح في منطقة الرويسات – الجديدة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص ووقوع إصابات. على الفور، حضرت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت تدابير أمنية وعددًا من المداهمات لضبط الوضع في المنطقة، كما ضبطت السلاح المستخدم في الإشكال.

وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقف مطلق النار المواطن (ع. ل.) بتاريخ 19 / 9 / 2026.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

