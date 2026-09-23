في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج

أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج
أمن وقضاء
2026-09-23 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج
في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها، وتوقيف المتورّطين بها، وبهدف الحدّ من مخاطر هذه الآفّة على المجتمع، نفّذت دوريّة تابعة لمفرزة استقصاء بيروت عمليّة أمنيّة دقيقة وسريعة، أسفرت عن توقيف شخصين بالجرم المشهود، في محلّة مار مخايل – حي المدور، حيث رصدت سيارة مشبوهة من نوع “NISSAN SUNNY” لون أسود، وكان على متنها كلٌّ من:
م. م. (مواليد 1994، فلسطيني الجنسية).
م. ش. (مواليد 1997، لبناني الجنسية).
بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط كميّات من المواد المخدّرة المعدّة للتّرويج، إضافةً إلى مبلغ ماليّ وأوراق نقديّة مزيّفة.
والمضبوطات هي التالية:
20 طَبّة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.
6 طَبّات بلاستيكية تحتوي على مادة باز الكوكايين.
كمية إضافية من مادة الكوكايين موضبة داخل ورقة.
مبلغ مالي 1460 دولاراً أميركياً.
رخصة سوق مزوّرة عائدة للموقوف الأول.
وأودع الموقوفان مع المضبوطات والسّيّارة القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بيروت...
توقيف
شخصَين
المخدِّرات
المعدّة
للترويج
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-15
قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
أخبار لبنان
2026-07-15
قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات
0
أمن وقضاء
2026-08-12
توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2026-08-12
توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة
0
أمن وقضاء
2026-08-25
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
أمن وقضاء
2026-08-25
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
0
أمن وقضاء
2026-08-08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف زوجين بجرم ترويج مخدّرات في جونية وتضبط كمية منها
أمن وقضاء
2026-08-08
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف زوجين بجرم ترويج مخدّرات في جونية وتضبط كمية منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
0
أمن وقضاء
04:20
إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس
أمن وقضاء
04:20
إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس
0
أمن وقضاء
03:48
الدفاع المدني: انتشال جثة فتى مجهول الهوية من البحر في الروشة
أمن وقضاء
03:48
الدفاع المدني: انتشال جثة فتى مجهول الهوية من البحر في الروشة
0
أمن وقضاء
03:27
الجمارك تضبط أكثر من طن من الألبسة وكميات من الأحذية المقلّدة والمهربة
أمن وقضاء
03:27
الجمارك تضبط أكثر من طن من الألبسة وكميات من الأحذية المقلّدة والمهربة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:02
الامارات تعلن حظر التعاملات المالية لبنك "ملّي" الإيراني مع الجمهورية الإسلامية
أخبار دولية
10:02
الامارات تعلن حظر التعاملات المالية لبنك "ملّي" الإيراني مع الجمهورية الإسلامية
0
أخبار لبنان
2026-07-27
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
أخبار لبنان
2026-07-27
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
0
خبر عاجل
2026-04-08
متحدث باسم المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء عملياتها في لبنان
خبر عاجل
2026-04-08
متحدث باسم المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء عملياتها في لبنان
0
أخبار لبنان
06:14
سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله
أخبار لبنان
06:14
سعيد: المسيحيون ليسوا على طاولة المفاوضات في المنطقة... وبري أعلن الحدود بينه وبين حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
12:09
نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
12:09
نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل
0
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
0
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
0
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
0
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
2
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
3
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
5
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
6
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
7
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More