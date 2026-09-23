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في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج

أمن وقضاء
2026-09-23 | 11:10
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في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج
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في بيروت... توقيف شخصَين وضبط كمية من المخدِّرات المعدّة للترويج

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها، وتوقيف المتورّطين بها، وبهدف الحدّ من مخاطر هذه الآفّة على المجتمع، نفّذت دوريّة تابعة لمفرزة استقصاء بيروت عمليّة أمنيّة دقيقة وسريعة، أسفرت عن توقيف شخصين بالجرم المشهود، في محلّة مار مخايل – حي المدور، حيث رصدت سيارة مشبوهة من نوع “NISSAN SUNNY” لون أسود، وكان على متنها كلٌّ من:

 م. م. (مواليد 1994، فلسطيني الجنسية).

 م. ش. (مواليد 1997، لبناني الجنسية).

بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط كميّات من المواد المخدّرة المعدّة للتّرويج، إضافةً إلى مبلغ ماليّ وأوراق نقديّة مزيّفة.

والمضبوطات هي التالية:

20 طَبّة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.

6 طَبّات بلاستيكية تحتوي على مادة باز الكوكايين.

كمية إضافية من مادة الكوكايين موضبة داخل ورقة.

مبلغ مالي 1460 دولاراً أميركياً.

رخصة سوق مزوّرة عائدة للموقوف الأول.

وأودع الموقوفان مع المضبوطات والسّيّارة القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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