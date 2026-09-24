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قوى الأمن: توقيف اثنين من أفراد عصابة محترفة امتهنت سرقة مؤسّسات وورش قيد الإنشاء بواسطة التسلّق
أمن وقضاء
2026-09-24 | 03:52
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قوى الأمن: توقيف اثنين من أفراد عصابة محترفة امتهنت سرقة مؤسّسات وورش قيد الإنشاء بواسطة التسلّق
بتاريخ 21-06-2026 وفي محلة عين سعادة، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة التسلّق إلى أحد المعامل، وسرقوا من داخله قطع من الألمنيوم وأبواب وقطع سيارات، وفرّوا على متن بيك آب نوع "هيونداي" لون أبيض إلى جهة مجهولة.
وعلى أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعوَين: خ. م. (مواليد عام 2003، سوري) وس. م. (مواليد عام 2005، سوري).
وبتاريخ 10- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيف الأول والثاني بعملية متزامنة في محلة المنصورية على متن بيك أب نوع "هيونداي" لون أبيض تم ضبطه.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما مع آخرين بتنفيذ عشرات عمليات سرقة بواسطة التسلق لمؤسسات وورش قيد الإنشاء، من بينها عملية السرقة المذكورة، في مناطق المكلس، الدكوانة، عين سعادة، الجديدة، الدورة، وبعلشميه، وأنهم كانوا يسرقون من داخلها قطع سيارات، ومعادن، وخشب، وبلاستيك، ويقومون بتحميلها على متن البيك آب الذي أوقفا على متنه أو على متن بيك آب آخر عائد للأول، وصرّحا أنهم يبيعون المسروقات داخل بؤرة كسر في محلة بر الياس.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
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