أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين في بلدتَي مجدل سلم - مرجعيون والغندورية – بنت جبيل
أمن وقضاء
2026-09-25 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين في بلدتَي مجدل سلم - مرجعيون والغندورية – بنت جبيل
عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتَي مجدل سلم - مرجعيون والغندورية – بنت جبيل، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.
وتشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قنبلتَي
طيران
منفجرتَين
بلدتَي
مرجعيون
والغندورية
الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-17
الجيش: تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان في كفرا - بنت جبيل
أمن وقضاء
2026-08-17
الجيش: تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان في كفرا - بنت جبيل
0
أمن وقضاء
2026-08-09
بالصور - الجيش يعلن تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-08-09
بالصور - الجيش يعلن تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
2026-08-05
الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
2026-08-05
الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
2026-07-04
الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-07-04
الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع
0
أمن وقضاء
09:47
الجيش يوقف رئيس عصابة للاتجار بالمخدرات في منطقة حورتعلا – بعلبك
أمن وقضاء
09:47
الجيش يوقف رئيس عصابة للاتجار بالمخدرات في منطقة حورتعلا – بعلبك
0
أمن وقضاء
07:08
عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع
أمن وقضاء
07:08
عون وضع حجر الاساس لمشروع بناء مساكن الافراد والرتباء التابع للمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع
0
أمن وقضاء
04:18
موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال
أمن وقضاء
04:18
موظفو سرايا صيدا التزاموا الإقفال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-13
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 00:06 فجر الأربعاء حدد موقعها في منطقة الباروك
آخر الأخبار
2026-05-13
المركز الوطني للجيوفيزياء: تسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 00:06 فجر الأربعاء حدد موقعها في منطقة الباروك
0
رياضة
2026-06-09
البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال
رياضة
2026-06-09
البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال
0
أخبار لبنان
2026-01-27
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي
أخبار لبنان
2026-01-27
وزير الاقتصاد يناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار بحضور النائب الحشيمي
0
خبر عاجل
2026-07-20
مصدر إيراني كبير لرويترز: الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا
خبر عاجل
2026-07-20
مصدر إيراني كبير لرويترز: الوسطاء اقترحوا وقفا للهجمات لمدة 10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… من رصد التلاميذ لمخاطر الطريق إلى تكريم مشاريعهم الفائزة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… من رصد التلاميذ لمخاطر الطريق إلى تكريم مشاريعهم الفائزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بابا الكاثوليك في فرنسا بعد 18 عاماً… أي مكان للكاثوليكية في فرنسا الجديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بابا الكاثوليك في فرنسا بعد 18 عاماً… أي مكان للكاثوليكية في فرنسا الجديدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سباق التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.. اتفاق على الحوار ولا اتفاق على القواعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سباق التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.. اتفاق على الحوار ولا اتفاق على القواعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نتنياهو في الأمم المتحدة: مطلوبٌ للعدالة يُنظّر بالأخلاق في قاعة شبه فارغة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نتنياهو في الأمم المتحدة: مطلوبٌ للعدالة يُنظّر بالأخلاق في قاعة شبه فارغة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجيش يحصّن نفسه داخلياً والرئيس للعسكريين. سلاحكم وحده هو المشروع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إسرائيل تصعّد في جنوب لبنان وتستعد لمواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إسرائيل تصعّد في جنوب لبنان وتستعد لمواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حلول ترقيعية للأزمة المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حلول ترقيعية للأزمة المعيشية
0
أخبار لبنان
12:55
السفير السعودي: المملكة تقف إلى جانب لبنان وتدعم استعادة سيادته
أخبار لبنان
12:55
السفير السعودي: المملكة تقف إلى جانب لبنان وتدعم استعادة سيادته
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 25-9-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
أمن وقضاء
02:06
إرتفاع بسعر البنزين وانخفاض بسعر المازوت...
2
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
حال الطقس
01:16
طقس متقلب اليوم وفي الايام المقبلة...
3
أخبار لبنان
03:21
"الأشغال" أطلقت حملتها "ما تكبّوا زبالة حتى ما تسدّوا المصافي" استعدادًا لموسم الشتاء
أخبار لبنان
03:21
"الأشغال" أطلقت حملتها "ما تكبّوا زبالة حتى ما تسدّوا المصافي" استعدادًا لموسم الشتاء
4
أخبار لبنان
00:47
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
أخبار لبنان
00:47
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
5
خبر عاجل
23:31
سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة: لضرورة تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين
خبر عاجل
23:31
سلام خلال لقائه كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة: لضرورة تأمين تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية في لبنان ومواصلة دعم النازحين
6
اسرار
23:40
أسرار الصحف 25-9-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 25-9-2026
7
أمن وقضاء
03:55
قوى الأمن: توقيف عصابة خطّطت وسرقت خزنة بقيمة 3 ملايين دولار
أمن وقضاء
03:55
قوى الأمن: توقيف عصابة خطّطت وسرقت خزنة بقيمة 3 ملايين دولار
8
أخبار لبنان
10:27
صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا
أخبار لبنان
10:27
صربيا ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 1.2 مليون يورو... وجبر: حزمة جديدة قريبًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More