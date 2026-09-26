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تدابير سير غدا في بئر حسن وبرج أبي حيدر

أمن وقضاء
2026-09-26 | 08:23
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تدابير سير غدا في بئر حسن وبرج أبي حيدر
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تدابير سير غدا في بئر حسن وبرج أبي حيدر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة تدابير سير في بئر حسن وبرج أبي حيدر بتاريخ 27-09-2026. 

أولًا:

سيُقام، في الساعة 16.30 من تاريخ 27-09-2026، مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في مرقد سيد الشهداء – بئر حسن (طريق المطار).

لذلك، سيتمّ إقفال الطرقات المؤدية إلى المرقد من جهة طريق المطار القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى، اعتبارًا من الساعة 13.00 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المهرجان.

ثانيًا:

بتاريخ 27-09-2026، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإصلاح عطل طارئ في شارع برج أبي حيدر، أمام مبنى المدني، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 12.30. وستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في مكان الأشغال وتحويله من تقاطع الرفاعي – بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) باتجاه الكولا، على الشكل الآتي:

السير الآتي من شارع برج أبي حيدر: يمينًا باتجاه شارع الأسير، ثم يمينًا تحت جسر الكولا، فَيسارًا باتجاه فلافل الزاوية، ومن ثمّ يسارًا باتجاه شارع قدموس – مستديرة الكولا.

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

بئر حسن

برج أبي حيدر

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