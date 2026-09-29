أمن الدولة توقف مطلوبا في محلة المدينة الرياضية بعد محاولة فراره وإيذاء نفسه بآلة حادة

نتيجة أعمال الرصد والمتابعة التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة في إطار مكافحة جرائم السلب والسرقة وتعاطي المخدرات، تمكنت دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، بتاريخ 26-9-2026، من توقيف المدعو (م. ع. ر.)، فلسطيني الجنسية، للاشتباه بإقدامه على ارتكاب أعمال سلب وسرقة في منطقة حي الباشا – المدينة الرياضية، إضافة إلى تعاطي المخدرات.



ولدى محاولة الدورية توقيفه، أقدم المذكور على إيذاء نفسه بواسطة آلة حادة في محاولة للفرار، إلا أن عناصر الدورية تمكنوا من السيطرة عليه وتوقيفه، حيث ثَبُت أنه كان تحت تأثير المخدرات.



وبنتيجة التحقيق، تبيّن أن الموقوف من أصحاب السوابق الجرمية، وبحقه عدد من محاضر التحقيق المفتوحة لدى مفرزة الضاحية القضائية.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص.