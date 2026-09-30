الجيش: إصابة عسكري و٣ مدنيين بجروح نتيجة انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقا

بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٣٠، أصيب عسكري و٣ مدنيين بجروح في منطقة النبطية الفوقا نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقُّد ممتلكاتهم في المنطقة.



ونتيجة التحقيقات والكشف الهندسي، تبيّن أنّ الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه.



وتجري المتابعة لكشف ملابسات الحادثة.