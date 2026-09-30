قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا

سقط قتيلان صدما، على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا، في حادث سير مروّع مساء اليوم.



وفي التفاصيل، صدمت سيارة رجلاً مجهول الهوية أثناء اجتيازه المسلك الغربي للأوتوستراد، ما أدى إلى وفاته فورا، وتناثر أشلاء جثته على المسلك.



وسارع صاحب محطة محروقات تقع قبالة مكان الحادث إلى محاولة المساعدة، فصدمه بيك آب محمّل بالخضار، ما أدى إلى وفاته أيضاً.



وحضرت عناصر الصليب الأحمر إلى المكان وعملت على نقل الجثتين، فيما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة على مسلكَي الأوتوستراد.



وباشرت عناصر مفرزة سير جونية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، بالتزامن مع العمل على تنظيم حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.