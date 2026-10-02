أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها آفة المخدرات وشبكات ترويجها، ولا سيما تلك التي تستهدف القاصرين، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت… pic.twitter.com/cgI7AVMwcU
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 2, 2026
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها آفة المخدرات وشبكات ترويجها، ولا سيما تلك التي تستهدف القاصرين، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت… pic.twitter.com/cgI7AVMwcU