أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات

أمن وقضاء
2026-10-02 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه في إطار متابعتها آفة المخدرات وشبكات ترويجها، ولا سيما تلك التي تستهدف القاصرين، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبنانيَّين (ع.ي.) و(ك.ع.) داخل صالون للحلاقة في بلدة العماير – وادي خالد، للاشتباه بتورطهما في ترويج المخدرات، ولا سيما في أوساط القاصرين.

وبحسب البيان، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف. بنتيجة التحقيق، اعترفا بما نُسب إليهما، كما  تبيّن وجود مذكّرات عدلية عدّة بحقهما.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقهما.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

مخدرات

عكار

مصدر رفيع في "حزب الله" لـ"الجمهورية": الحديث عن معركة إسناد ثالثة غير واقعي... واستراتيجية جديدة في التحرك للحفاظ على السلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-12

توقيف مروّج مخدّرات في حيّ السلم وضبط كمية من المواد المخدّرة

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-10

شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات في جبل لبنان وتضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميات معدّة للترويج في صحراء الشويفات

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-05

كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:55

مصدر رفيع في "حزب الله" لـ"الجمهورية": الحديث عن معركة إسناد ثالثة غير واقعي... واستراتيجية جديدة في التحرك للحفاظ على السلاح

LBCI
أمن وقضاء
15:07

تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

LBCI
أمن وقضاء
11:34

الجيش يحبط عملية تهريب حوالي ٢٤٥ كلغ من الـTNT و٤ عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:16

ضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّبة وتوقيف أحد المتورطين في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-17

الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي مركز

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-22

الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-27

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة البياضة وينفذ تفجيرا في بلدة رب ثلاثين

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-28

جابر أصدر قراراً تطبيقياً ينظم رسوم الانتقال والإعفاءات وفق موازنة 2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
10:35

بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
أخبار دولية
14:45

السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها

LBCI
فنّ
08:00

عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."

LBCI
آخر الأخبار
12:06

مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More