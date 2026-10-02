أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في عكار… وضبط كميات من الممنوعات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه في إطار متابعتها آفة المخدرات وشبكات ترويجها، ولا سيما تلك التي تستهدف القاصرين، وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية عكار الإقليمية – مكتب القبيات من توقيف اللبنانيَّين (ع.ي.) و(ك.ع.) داخل صالون للحلاقة في بلدة العماير – وادي خالد، للاشتباه بتورطهما في ترويج المخدرات، ولا سيما في أوساط القاصرين.



وبحسب البيان، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف. بنتيجة التحقيق، اعترفا بما نُسب إليهما، كما تبيّن وجود مذكّرات عدلية عدّة بحقهما.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقهما.