الجيش يوقف مطلوبين بجرائم سلب وخطف ويضبط 106 سوريين لدخولهم خلسة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، المواطن (ع.ش.) لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، الاعتداء على عسكريين وعلى دورية لقوى الأمن الداخلي، سرقة منازل، فرض خوات، إطلاق النار.كما دهمت وحدة من الجيش في منطقة سعدنايل – زحلة منازل المتورطين في عملية خطف الفلسطيني (ا.ا.)، على خلفية إشكال شخصي وقع بينهم، وأوقفت المواطنين (ص.ق.) و(ر.ش.) و(ز.ش.) مع المخطوف. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.كذلك أوقفت وحدات أخرى 106 سوريين في مناطق حدودية في الهرمل وعكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين بعملية الخطف.