شعبة المعلومات أوقفت 9 مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود في عدّة مناطق من جبل لبنان

ذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات حول مجموعة أشخاص ينضوون في شبكات تقوم بتّرويج موادَ مخدّرة في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

وأوضحت أنه، على إثر ذلك، كُلِّفَت دوريّات من الشّعبة المذكورة للعمل على تحديد مكان وجود أفراد هذه الشّبكات ومراقبتهم للعمل على توقيفهم.

ولفتت الى أنه، نتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروجون، نفّذت هذه الدّوريات كمائن ومداهمات في مناطق قبرشمول، الدكوانة، ضبية، المكلّس، برج حمود والأوزاعي، وأوقفت تسعة مروجين، بالجرم المشهود، وتم ضبط ثلاث درّاجات آليّة من دون لوحات.

وأشارت المديرية الى أن الموقوفون هم:

أ. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

ر. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)

ع. ر. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

أ. ش. ح. (مواليد عام 1995، سوري)

ع. أ. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

س. إ. (مواليد عام 1990، مصري)

م. ر. (مواليد عام 2005، سوري)

ف. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

ش. ح. (مواليد عام 2007، سورية)

وأعلنت أنه ”بتفتيشهم والدّرّاجات ومنازل ثلاثة منهم، جرى ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات موضبة في أكياس وعلب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف تحتوي كوكايين، وباز، وحشيشة الكيف، وماريجوانا، وكريستال، وكريستال ماث، وسلفيا، وحبوب مخدّرة "كبتاغون" وغيرها، ومسدّس حربي مع ممشطين و۷ طلقات، وسكين، وأدوات لتوضيب المخدرات، ومبالغ ماليّة“.

وأكدت أنه ”بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص“.