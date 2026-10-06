أمن الدولة يوقف مطلوبًا بملف هدر أموال عامة وتهرّب ضريبي مرتبط بالقمار غير الشرعي

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبناني (ه. ع.)، الذي كان متواريًا عن الأنظار وفر إلى خارج الأراضي اللبنانية.



وأفادت بأنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، على خلفية ملف يتصل بشبهات هدر أموال عامة وتهرّب ضريبي مرتبطة بنشاط القمار غير الشرعي. وكان الموقوف يملك إحدى أكبر صالات القمار الإلكتروني غير الشرعي في بيروت، والتي كانت تستقطب عشرات الزبائن.



وأكدت المديرية أن المقتضى القانوني أجري بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.