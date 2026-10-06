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إشكال مسلح في طرابلس ومطلقو النار في قبضة الجيش
أمن وقضاء
2026-10-06 | 09:35
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إشكال مسلح في طرابلس ومطلقو النار في قبضة الجيش
"بتاريخ 5 /10 /2026، وقع إشكال مسلّح في منطقة الملولة – طرابلس تخلّله إطلاق نار. على أثر ذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.
ودهمت وحدة من الجيش في بلدة دار الواسعة – بعلبك غرفة تُستخدَم لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية لتصنيعها.
كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي حي السلم – الضاحية الجنوبية وقب الياس - البقاع، وأوقفت 5 مواطنين وسوريًّا لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كذلك أوقفت وحدات أخرى 51 سوريًّا في منطقة مشاريع القاع الحدودية - الهرمل، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
طرابلس
ومطلقو
النار
الجيش
ملاحقة أفراد شبكة لتهريب المخدّرات تُدار من الخارج وتوقيف 29 مروّجًا تضبط كميات كبيرة من المخدّرات...
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