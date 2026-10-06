إشكال مسلح في طرابلس ومطلقو النار في قبضة الجيش

"بتاريخ 5 /10 /2026، وقع إشكال مسلّح في منطقة الملولة – طرابلس تخلّله إطلاق نار. على أثر ذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.



ودهمت وحدة من الجيش في بلدة دار الواسعة – بعلبك غرفة تُستخدَم لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية لتصنيعها.



كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي حي السلم – الضاحية الجنوبية وقب الياس - البقاع، وأوقفت 5 مواطنين وسوريًّا لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كذلك أوقفت وحدات أخرى 51 سوريًّا في منطقة مشاريع القاع الحدودية - الهرمل، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".