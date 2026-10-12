الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة - جبيل

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستجري بتاريخ 13 / 10 / 2026 تمارين تدريبية في منطقة العاقورة - جبيل، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة.