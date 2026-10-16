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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ويوقف 15 مواطنًا و41 سوريًّا ويضبط كمية من المواد المخدرة في طرابلس

أمن وقضاء
2026-10-16 | 14:39
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ويوقف 15 مواطنًا و41 سوريًّا ويضبط كمية من المواد المخدرة في طرابلس
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ويوقف 15 مواطنًا و41 سوريًّا ويضبط كمية من المواد المخدرة في طرابلس

ذكرت قيادة الجيش أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأعلنت أنه بنتيجتها أوقفت 15 مواطنًا و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنيِن (ع.ح.) و(ر.ع.) و(م.ز.) و(ح.ز.) و(م.ح.) و(ح.ز.) و(ه.د.) كونهم مطلوبين بعدة مذكرات توقيف، والمواطنَين (ع.ز.) و(ع.إ) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، جميعهم في منطقة برج البراجنةبيروت.

توقيف المواطنين (م.ا.) و(ف.ظ.) و(خ.ح.) في بلدات: عين الذهبعكار، قب الياس- زحلة، السماقيةعكار، لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(ك.ق.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.

دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة قب الياسزحلة وفي منطقة مشاريع القاع - بعلبك وتوقيف 9 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

توقيف 32 سوريًّا عند حاجزَي الحصن - عرسال وشدراعكار وفي منطقتَي العوينات ووادي خالد- عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

 

كذلك، أعلنت القيادة أنه، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش أماكن ينشط فيها مروّجو المخدرات في طرابلس، وضبطت كمية من المواد المخدرة.

كما أوقفت المواطن (خ.ح.) في بلدة مراح السراجالمنية الضنية لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها

وأكدت المديرية أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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