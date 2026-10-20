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إشكال بين عائلتين داخل محكمة جنايات طرابلس على خلفية محاكمة في قضية قتل
أمن وقضاء
2026-10-20 | 09:23
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إشكال بين عائلتين داخل محكمة جنايات طرابلس على خلفية محاكمة في قضية قتل
وقع إشكال داخل محكمة الجنايات في طرابلس، بين أفراد من عائلتي طرطوسي والسيد، على خلفية محاكمة في قضية قتل، تخلله تضارب وأعمال تكسير وتحطيم داخل قاعة المحكمة وفي اروقة قصر العدل.
وخلال الفوضى التي عمت، قفز موقوفون من قفص الاتهام إلى داخل قاعة المحكمة، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من ضبطهم وإعادتهم إلى القفص، من دون أن يتمكن أي منهم من الفرار.
وأمر النائب العام الاستئنافي في الشمال، القاضي هاني الحجار، بتوقيف 27 شخصا من المشاركين في الإشكال. كما عاين الأضرار في قصر العدل، بمشاركة قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، وقائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، ورئيس فرع معلومات الشمال العقيد عمر الشريف.
وبدأت التحقيقات بالاستماع إلى الموقوفين ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، لتحديد ملابسات الإشكال ومسؤولية المشاركين فيه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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محكمة
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