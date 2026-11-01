الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من 2 / 11 / 2026 ولغاية 2 / 12 / 2026 ضمنًا، من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 12.00، في جبل عين العروس – بريتال.



- ابتداءً من 1 / 11 / 2026 ولغاية 31 / 12 / 2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقتَي وطى الجوز وعيون السيمان - كسروان.



- ابتداءً من 2 / 11 / 2026 ولغاية 13 / 11 / 2026 ضمنًا، خلال أوقات مختلفة نهارًا وليلًا، في منطقة رأس مسقا - الكورة.

بتواريخ 2، 4، 5، 9، 10، 11 و12 / 11 / 2026 ضمنًا، خلال أوقات مختلفة نهارًا وليلًا، في منطقة السواقي - طرابلس.



- تمارين بحرية بتواريخ 2، 9، 17 و25 / 11 / 2026 ضمنًا، خلال أوقات مختلفة نهارًا وليلًا، مقابل شاطئ أنفة – الكورة.



وأفادت بأن التمارين تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في التواريخ والتوقيتات المذكورة أعلاه.