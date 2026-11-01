الجيش ينفّذ تدابير لحفظ الأمن في هذه المناطق...

نفّذت وحدات من الجيش تدابير لحفظ الأمن في مناطق: طرابلس، حلبا والبيرة والعريضة - عكار، خلده والشويفات - عاليه، الناعمة والرميلة والسعديات والدامور - الشوف.



وشملت التدابير تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن.





