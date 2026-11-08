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شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أمن وقضاء
2026-11-08 | 05:38
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شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 21-10-2026، عُثِرَ في بلدة جدرا – الشّوف على جثّة الشّابّ (ب. ح. من مواليد عام 2006، سوري الجنسية)، مصابة بطلقات ناريّة، وقد تبيّن أنّ دراجته الآليّة من نوع GR، وهاتفه الخلوي، قد سُرِقا.
وأفادت في بلاغ، بأنه على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورّطين وتوقيفهم، مشيرة الى أنه بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه فيهما، وهما:
- ي. ن. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد).
- س. أ. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد).
وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتنسيق مع القضاء المختص.
وبحسب البلاغ، فإنه بتاريخ 6-11-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشعبة عمليّتَين متزامنتَين، أسفرتا عن توقيف الأول في محلّة دوار الأميركان، والثّاني في محلّة عين السّكّة – مدخل مخيم عين الحلوة.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على إطلاق النّار باتجاه المغدور، وسرقة درّاجته.
وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقّهما، بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
جريمة قتل
جدرا
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