الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية

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o
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
أمن وقضاء
2026-11-08 | 11:19
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و25 سوريًّا وفقًا لما يلي:
عمليات دهم على أثر وقوع إشكالات مسلّحة في مناطق الليلكي – بعبدا وفنيدق وعكار العتيقة - عكار، وتوقيف المواطن (ع.ع.) من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكالات.
توقيف السوري (ج.م.) عند حاجز المحطة – رأس بعلبك كونه مطلوب بجرم تفخيخ سيارة في مخيم عين الحلوة بتاريخ سابق.
توقيف المواطن (م.ق.) عند حاجز السفري - بعلبك لإطلاقه النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.
توقيف 18 سوريًّا عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ا.ف.) الذي ينقلهم.
توقيف 6 سوريين عند حاجز دير عمار – المنية الضنية، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .
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