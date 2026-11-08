الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان ويوقف 3 مواطنين و25 سوريًّا ويضبط أسلحة وذخائر حربية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:







"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و25 سوريًّا وفقًا لما يلي:







عمليات دهم على أثر وقوع إشكالات مسلّحة في مناطق الليلكي – بعبدا وفنيدق وعكار العتيقة - عكار، وتوقيف المواطن (ع.ع.) من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكالات.



توقيف السوري (ج.م.) عند حاجز المحطة – رأس بعلبك كونه مطلوب بجرم تفخيخ سيارة في مخيم عين الحلوة بتاريخ سابق.



توقيف المواطن (م.ق.) عند حاجز السفري - بعلبك لإطلاقه النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.



توقيف 18 سوريًّا عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ا.ف.) الذي ينقلهم.



توقيف 6 سوريين عند حاجز دير عمار – المنية الضنية، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.



سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .