الجيش: تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شحور – صور

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شحور – صور، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.



شددت قيادة الجيش على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه، واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية.