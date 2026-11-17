ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة حول ”قيام شخصَين لبنانيَّين، هما:

– أ. ك. (مواليد عام 1998)

– أ. ك. (مواليد عام 1999)

بترويج المخدّرات، وحملهما السلاح بصورة دائمة، واتّخاذهما من منطقتَي الشياح والحازميّة مقرًّا لإدارة نشاطهما“.

وأوضحت أنه، بعد الرصد والمتابعة، "تمكّنت دوريّة من المكتب، بتاريخ 13-10-2026، من توقيف الأوّل في محلّة المكلّس – جسر الباشا. كما دهمت منزله الكائن في الحازميّة، حيث ضُبطت كميّة من الأسلحة الحربيّة والذخائر العائدة إليها، إضافةً إلى عتاد عسكري وبزّة عسكريّة".

ولفت الة أنه ”تبيّن أنّ شريكه موجود في محلّة الشياح، وأنّه أقدم على لى إخفاء المخدّرات التي كانت بحوزته وتهريبها، بمساعدة المدعو ع. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)".

وأعلنت أن إحدى دوريّات المكتب تمكّنت من توقيفه بعملية نوعيّة.

وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفَين، والتحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ لتوقيف الثاني (أ. ك.) المتواري عن الأنظار".