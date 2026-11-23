تدابير سير لمدة 15 يوما في محلة ساحة ساسين- الأشرفية بسبب إقامة قرية ميلادية

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، ما يـــــــلي:



"بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ستقيم جمعية Lebanon of Tomorrow قرية ميلادية وسوق ميلادي في محلة ساحة ساسين/الأشرفية، اعتبارًا من تاريخ اليوم 23-11-2026 لغاية تاريخ 7-12-2026.







لذلك، سيتمّ منع المرور على طريق U-TURN المحاذي لموقع شجرة الميلاد في ساحة ساسين خلال فترة بعد الظهر في التواريخ المذكورة أعلاه، وسيتم إقفال مداخل ساحة ساسين بتاريخ 6-12-2026 يوم الاحتفال بافتتاح الشجرة، من الساعة 12،00 ظهرًا لغاية الساعة 21،00، وإجراء التحويلات الظرفية على الطرقات المجاورة.







يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور".

