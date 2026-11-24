أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرم سرقة مصاغ في الزهراني قبل فراره إلى سوريا

في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة، وبنتيجة معلومات توافرت حول توجّه المدعو (ف. ه.)، سوري الجنسية، إلى منطقة الصرفند تمهيداً لمغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا، وهو مطلوب لدى فصيلة عدلون في قوى الأمن الداخلي بجرم سرقة مصاغ، بناءً على دعوى مقدّمة بحقه من شقيقته (ن. ه.)، نفّذت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب صيدا أعمال رصد ومتابعة، تمكّنت بنتيجتها من تحديد مكان وجوده وتوقيفه في محلة الزهراني، مقابل محطة دبانة، قبل تمكّنه من مغادرة المنطقة. وخلال التحقيق الأولي، اعترف الموقوف بما نُسب إليه من أفعال. وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى تسليمه إلى فصيلة عدلون في قوى الأمن الداخلي، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.