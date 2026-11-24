ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك وختم مؤسسة بالشمع الاحمر في محافظة النبطية

بناء على توجيهات المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيد، وبعد ورود شكوى إلى مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية - مديرية حماية المستهلك، بشأن بيع قريدس فاسد، نفذت دورية من المديرية باشراف وحضور رئيسة المصلحة أليسار الصباح وبمؤازرة دورية من المكتب الاقليمي لامن الدولة - النبطية جولة تفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدجاج غير الصالحة للاستهلاك نتيجة سوء التجميد، إضافة إلى مواد غذائية تحتوي على زيوت منتهية الصلاحية .وقد تم تسطير محضر ضبط في حق المؤسسة واستحصال إشارة القضاء المختص في النبطية لختمها بالشمع الأحمر".



وفي سياق متصل، وبمؤازرة المكتب الإقليمي لأمن الدولة في مرجعيون، تم دهم سيارة "رابيد" تُستخدم لنقل وتوزيع اللحوم من دون تبريد أو استيفاء شروط السلامة الغذائية، حيث ضبط نحو 150 كيلوغراما من اللحوم، وتم تلفها بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي في قضاء مرجعيون، كما سُطّر محضر ضبط بالمخالفة.



وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.