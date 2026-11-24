تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات دهم في حي الشراونة – بعلبك

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه في إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدة من الجيش سلسلة عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (م.ع.) و(ح.ز.) و(ع.ز.) و(ع.ت.) و(ع.ج.) لإطلاقهم النار واتجارهم بالمخدرات.



وأفادت بأنه خلال عمليات الدهم، تعرّض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردّوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة المواطن (غ.ص.) وهو أحد مطلقي النار ومطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وكشفت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المطلوبين.