بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٨، حصل إشكال في منطقة وادي الجاموس - عكار تخلّله إطلاق نار أدى إلى إصابة عسكري، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجراحه.

على أثر ذلك، توجّهت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال.

بعد ذلك، نفّذت الوحدة عمليات دهم وتمكّنت من توقيف المتورط بالقتل المواطن (خ.ع.) وضبطت السلاح المستخدَم.

تُواصل الوحدة المنتشرة اتخاذ الإجراءات الأمنية في المنطقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.