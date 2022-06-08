رياضة لبنان
08 حزيران 2022 - 14:08
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السائق الناشئ ألكس فغالي يتابع تألقه في سباقات السرعة في لبنان

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Lebanon News
بعد تألقه في بطولة الشرق الأوسط في الأردن، يتابع السائق الناشئ ألكس فغالي تألقه في سباقات السرعة في لبنان.
 
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