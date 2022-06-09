رياضة لبنان
09 حزيران 2022 - 13:50
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استعدادات رالي الربيع انطلقت وابرز وجوهها بطل الراليات اللبنانية روجيه فغالي

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Lebanon News
رياضة تتعدى الادرنالين، القوة الجسدية والفكرية فتعلو دقات قلب سائقي سيارات الرالي فوق اصوات محركاتهم وتتسارع.. 
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