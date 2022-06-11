منافسة قوية في رالي الربيع الـ 37

بطولة لبنان للراليات مباشرة عبر الـLBCI في هذا التوقيت

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LBCI News Lebanon

السابعة صباحا من نهار الاحد هو التوقيت لانطلاق رالي الربيع الـ 37 من كازينو لبنان نت تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة.