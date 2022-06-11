رياضة لبنان
11 حزيران 2022 - 14:04
11/06/2022 14:04:00
منافسة قوية في رالي الربيع الـ 37
بطولة لبنان للراليات مباشرة عبر الـLBCI في هذا التوقيت
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LBCI News Lebanon
السابعة صباحا من نهار الاحد هو التوقيت لانطلاق رالي الربيع الـ 37 من كازينو لبنان نت تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة.
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