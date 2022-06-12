رياضة لبنان
12 حزيران 2022 - 13:59
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روجيه فغالي يحتفظ بلقب رالي الربيع للمرة الـ16 في مسيرته

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Lebanon News
مثل كل عام ينتظر محبو رياضة المحركات رالي الربيع، ونظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة هذا السباق بنسخته الـ37 الذي ضم 21 سيارة...
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