روجيه فغالي يحتفظ بلقب رالي الربيع للمرة الـ16 في مسيرته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رالي الربيع,روجيه فغالي ,روجيه فغالي يحتفظ بلقب رالي الربيع للمرة الـ16 في مسيرته

LBCI News Lebanon

مثل كل عام ينتظر محبو رياضة المحركات رالي الربيع، ونظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة هذا السباق بنسخته الـ37 الذي ضم 21 سيارة...