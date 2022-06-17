رياضة لبنان
17 حزيران 2022 - 13:49
17/06/2022 13:49:00
الاتحاد اللبناني للميني فوتبول يطلق بطولاته للموسم الآتي
الاتحاد اللبناني للميني فوتبول يطلق بطولاته للموسم الآتي
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أعلن الاتحاد اللبناني للميني فوتبول اطلاق بطولته للموسم القادم...
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للميني فوتبول يطلق بطولاته للموسم الآتي
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