رياضة لبنان
18 حزيران 2022 - 08:01
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منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 عاما يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية

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Lebanon News
مرة جديدة تسطر كرة السلة انجازاً غير مسبوقاً للرياضة اللبنانية وللشعب اللبناني ومرة جديدة يسقط العملاق الكوري الجنوبي بامكانياته وميزانيته الضخمة أمام اصرار أبناء وطن الأرز.. 
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