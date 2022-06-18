رياضة لبنان 18 حزيران 2022 - 08:01 18/06/2022 08:01:00 منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 عاما يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية

منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 عاما يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة تسطر كرة السلة انجازاً غير مسبوقاً للرياضة اللبنانية وللشعب اللبناني ومرة جديدة يسقط العملاق الكوري الجنوبي بامكانياته وميزانيته الضخمة أمام اصرار أبناء وطن الأرز.. الإعلان

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