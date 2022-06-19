صور تستضيف سباق Summer Half Marathon

أكثر من 1000 عداء وعداءة شاركوا

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LBCI News Lebanon

لأن الرياضة لغة عالمية، وما تفرقّه النزاعات تجمعه الرياضة، نظمت جمعية بيروت ماراثون، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، من مدينة صور وصولًا إلى الناقورة.