رياضة لبنان
19 حزيران 2022 - 13:59
19/06/2022 13:59:00
صور تستضيف سباق Summer Half Marathon
أكثر من 1000 عداء وعداءة شاركوا
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LBCI News Lebanon
لأن الرياضة لغة عالمية، وما تفرقّه النزاعات تجمعه الرياضة، نظمت جمعية بيروت ماراثون، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، من مدينة صور وصولًا إلى الناقورة.
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