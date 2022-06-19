رياضة لبنان
19 حزيران 2022 - 13:59
Back

صور تستضيف سباق Summer Half Marathon

أكثر من 1000 عداء وعداءة شاركوا Lebanon, news ,lbci ,أخبار Summer Half Marathon,صور, أكثر من 1000 عداء وعداءة شاركوا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لأن الرياضة لغة عالمية، وما تفرقّه النزاعات تجمعه الرياضة، نظمت جمعية بيروت ماراثون، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، سباق "SUMMER HALF MARATHON"، من مدينة صور وصولًا إلى الناقورة. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً