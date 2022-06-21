رياضة لبنان
21 حزيران 2022 - 17:14
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انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف

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Lebanon News
ممارسو الدريفتينغ باستطاعتهم أن يشعروا باللحظات التي تجمع التحدي، الخوف، الادرينالين وحبهم لهذه الرياضة المجنونة.
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