انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف

انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف

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LBCI News Lebanon

ممارسو الدريفتينغ باستطاعتهم أن يشعروا باللحظات التي تجمع التحدي، الخوف، الادرينالين وحبهم لهذه الرياضة المجنونة.