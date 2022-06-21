رياضة لبنان
21 حزيران 2022 - 17:14
21/06/2022 17:14:00
انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف
انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطولة, الشوف,الانجراف,انطلاق الجولة الاولى من بطولة لبنان للانجراف من الشوف
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
ممارسو الدريفتينغ باستطاعتهم أن يشعروا باللحظات التي تجمع التحدي، الخوف، الادرينالين وحبهم لهذه الرياضة المجنونة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
رياضة لبنان
الانجراف
الشوف
بطولة
إقرأ أيضاً