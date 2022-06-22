رياضة لبنان
22 حزيران 2022 - 14:17
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منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات تحت الـ١٦ سنة انطلق لخوض بطولة اسيا

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Lebanon News
منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات تحت الـ١٦ سنة انطلق الى الاردن لخوض بطولة اسيا.
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