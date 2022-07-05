رياضة لبنان
05 تموز 2022 - 13:49
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من "نص جونية" المنتخب اللبناني يحتفل بفوزه على نظيره السعودي

من "نص جونية" المنتخب اللبناني يحتفل بفوزه على نظيره السعودي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كرة السلة,من "نص جونية" المنتخب اللبناني يحتفل بفوزه على نظيره السعودي
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Lebanon News
طرقات جونيه امس لم تكن بحالها المعتاد، رقص موسيقى واحتفالات وأجواء مجنونة بمعناها الايجابي كلعبة كرة السلة التي منتخبها "بنص جونيه" ليحتفل مع شعبه بالفوز الكبير الذي حققه امام السعودية بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 90-60...
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