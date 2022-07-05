من "نص جونية" المنتخب اللبناني يحتفل بفوزه على نظيره السعودي

من "نص جونية" المنتخب اللبناني يحتفل بفوزه على نظيره السعودي

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LBCI News Lebanon

طرقات جونيه امس لم تكن بحالها المعتاد، رقص موسيقى واحتفالات وأجواء مجنونة بمعناها الايجابي كلعبة كرة السلة التي منتخبها "بنص جونيه" ليحتفل مع شعبه بالفوز الكبير الذي حققه امام السعودية بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 90-60...