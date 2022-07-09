رياضة لبنان
09 تموز 2022 - 13:12
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بطولة الرغبي تاتش: رسالة حياة بغطاء رياضي

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Lebanon News
سياحة عيد ورياضة كلها عناصر فرح للبنانيين...وبعد كرة السلة والـmma، بطولة الرغبي تاتش رسالة حياة بغطاء رياضي.
 
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