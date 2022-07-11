النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزع الجوائز على أبطاله وبطلاته

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزع الجوائز على أبطاله وبطلاته

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LBCI News Lebanon

وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL الكؤوس والجوائز على ابطاله وبطلاته الذين احرزوا القاب الدورات الرياضية الداخلية التي نظمها النادي...