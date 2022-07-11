رياضة لبنان
11 تموز 2022 - 14:02
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منتخب لبنان إلى بطولة أمم اسيا في كرة السلة في إندونيسيا

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Lebanon News
غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة إلى إندونيسيا للمشاركة ببطولة امم آسيا الـ30 التي تستضيفها العاصمة جاكرتا من 12 إلى 24 تموز . 
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