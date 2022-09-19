رياضة لبنان 19 أيلول 2022 - 14:14 19/09/2022 14:14:00 جهاد بقرادوني رئيسًا فخريًا لنادي الحكمة ونديم مراد رئيسًا لمجلس الأمناء

جهاد بقرادوني رئيسًا فخريًا لنادي الحكمة ونديم مراد رئيسًا لمجلس الأمناء

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LBCI News Lebanon

أعلن النادي عن إسم رئيسه الفخري ورئيس مجلس الأمناء لموسم 2022-2023. الإعلان

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