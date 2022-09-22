رياضة لبنان
22 أيلول 2022 - 13:45
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عديسة يفوز بالمباراة الاولى من سلسة نهائيات بطولة لبنان للميني فوتبول

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Lebanon News
وصلت بطولة  الميني فوتبول الى مشارف نهايتها التي تنافس ضمنها بمرحلة النهائيات فريق اتحاد  العديسة وفريق الاصدقاء.
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