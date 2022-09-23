اتحاد العديسة يتوج بطلًا لبطولة لبنان للميني فوتبول

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LBCI News Lebanon

وصلت بطولة لبنان للميني فوتبال إلى خواتمها يوم الجمعة بمباراة حماسية احتضنها ملعب النقاش بين فريقي فريندز والعديسة انتهت بنتيجة ٦-٢ لفريق العديسة الذي توج بطل لبطولة لبنان للسنة الثانية على التوالي.