رياضة لبنان
23 أيلول 2022 - 14:42
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اتحاد العديسة يتوج بطلًا لبطولة لبنان للميني فوتبول

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Lebanon News
وصلت بطولة لبنان للميني فوتبال إلى خواتمها يوم الجمعة بمباراة حماسية احتضنها ملعب النقاش بين فريقي فريندز والعديسة انتهت بنتيجة ٦-٢ لفريق العديسة الذي توج بطل لبطولة لبنان للسنة الثانية على التوالي.
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