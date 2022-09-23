رياضة لبنان
23 أيلول 2022 - 14:42
23/09/2022 14:42:00
اتحاد العديسة يتوج بطلًا لبطولة لبنان للميني فوتبول
اتحاد العديسة يتوج بطلًا لبطولة لبنان للميني فوتبول
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الميني فوتبول,اتحاد العديسة ,اتحاد العديسة يتوج بطلًا لبطولة لبنان للميني فوتبول
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
وصلت بطولة لبنان للميني فوتبال إلى خواتمها يوم الجمعة بمباراة حماسية احتضنها ملعب النقاش بين فريقي فريندز والعديسة انتهت بنتيجة ٦-٢ لفريق العديسة الذي توج بطل لبطولة لبنان للسنة الثانية على التوالي.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
رياضة لبنان
اتحاد العديسة
الميني فوتبول
إقرأ أيضاً