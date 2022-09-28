النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا

محبو الادرينالين كانوا عل موعد في بلدة بسكنتا، حيث نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق التاني لتسلق الصخور الـRock Crawling بمشاركة 22 مركبة دفع رباعي، مما يعكس ازديادا شعبيا لهذه الرياضة أكتر وأكتر لدى اللبنانيين في الآونة الأخيرة.