رياضة لبنان
28 أيلول 2022 - 14:22
28/09/2022 14:22:00
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا
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LBCI News Lebanon
محبو الادرينالين كانوا عل موعد في بلدة بسكنتا، حيث نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق التاني لتسلق الصخور الـRock Crawling بمشاركة 22 مركبة دفع رباعي، مما يعكس ازديادا شعبيا لهذه الرياضة أكتر وأكتر لدى اللبنانيين في الآونة الأخيرة.
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