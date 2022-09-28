رياضة لبنان
28 أيلول 2022 - 14:22
Back

النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا

النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بسكنتا, تسلق الصخور,لنادي اللبناني للسيارات والسياحة ,النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم السباق الثاني لتسلق الصخور في بسكنتا
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
محبو الادرينالين كانوا عل موعد في بلدة بسكنتا، حيث نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق التاني لتسلق الصخور الـRock Crawling بمشاركة 22 مركبة دفع رباعي، مما يعكس ازديادا شعبيا لهذه الرياضة أكتر وأكتر لدى اللبنانيين في الآونة الأخيرة. 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً