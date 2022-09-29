هل تعود قاعة بيار الجميل لكرة السلة إلى الحياة مجددا؟

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LBCI News Lebanon

هل تكون النافذة المقبلة من تصفيات بطولة العالم لكرة السلة في 10 و 13 تشرين الثاني البوابة التي ستعيد الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية؟