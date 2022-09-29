رياضة لبنان
29 أيلول 2022 - 14:55
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هل تعود قاعة بيار الجميل لكرة السلة إلى الحياة مجددا؟

هل تعود قاعة بيار الجميل لكرة السلة إلى الحياة مجددا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيار الجميل,كرة السلة,هل تعود قاعة بيار الجميل لكرة السلة إلى الحياة مجددا؟
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Lebanon News
هل تكون النافذة المقبلة من تصفيات بطولة العالم لكرة السلة في 10 و 13 تشرين الثاني البوابة التي ستعيد الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية؟
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