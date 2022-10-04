الاتحاد اللبناني للتايكواندو يعلن رسميًا عن بطولة بيروت المفتوحة بنسختها الرابعة ويستضيف بطولة العرب

الاتحاد اللبناني للتايكواندو يعلن رسميًا عن بطولة بيروت المفتوحة بنسختها الرابعة ويستضيف بطولة العرب

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LBCI News Lebanon

يبدو إنو لعبة taekwondo اللبنانية لا بتعرف الحدود، وإنجازاتها على الصعيدين الفني والإداري ليست سوى خير دليل على هذا الموضوع.