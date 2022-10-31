رياضة لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 14:00
31/10/2022 14:00:00
لبنانيان يحققان ذهبية وبونزية في بطولة آسيا لـMMA
لبنانيان يحققان ذهبية وبونزية في بطولة آسيا لـMMA
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LBCI News Lebanon
شربل فرح، بطل آسيا من لبنان، تمكن أن يحصد اللقب بالبطولة القارية التي استضافتها طاجكستان من 27 حتى 30 تشرين الأول عن فئة ما دون الـ21 سنة ووزن الـ77 كيلوغرام.
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