رياضة لبنان
31 تشرين الأول 2022 - 14:00
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لبنانيان يحققان ذهبية وبونزية في بطولة آسيا لـMMA

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Lebanon News
شربل فرح، بطل آسيا من لبنان، تمكن أن يحصد اللقب بالبطولة القارية التي استضافتها طاجكستان من 27 حتى 30 تشرين الأول عن فئة ما دون الـ21 سنة ووزن الـ77 كيلوغرام.
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